Governo aumenta juros para operações do Programa Acredita; veja

A portaria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) foi publicada nesta sexta-feira, 25, no Diário Oficial da União.

O Governo Federal aumentou o teto da taxa de juros que instituições financeiras poderão praticar nas operações do Programa Acredita no Primeiro Passo, voltado para conceder microcrédito a pequenos negócios .

O que é o Programa Acredita?

Voltado para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), o 'Acredita no Primeiro Passo' oferece crédito com juros reduzidos, em parceria com diversas instituições financeiras, para pequenos empreendedores.

Os financiamentos feitos dentro do programa são avalizados pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO). Segundo dados do governo do início do mês, o programa já beneficiou 68,4 mil pessoas, com R$ 623,3 milhões em operações contratadas, desde outubro, quando foi lançado.

Os usuários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), por exemplo, têm acesso a microcrédito orientado pelo eixo Acredita no Primeiro Passo. Essa é uma linha focada especialmente nas famílias de baixa renda, trabalhadores informais e mulheres empreendedoras.