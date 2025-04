Crédito consignado CLT é liberado diretamente pelos bancos; saiba como fazer

Em vigor desde 21 de março, a ferramenta está disponível para 47 milhões de trabalhadores / Crédito: FÁBIO LIMA

O crédito consignado para trabalhadores do setor privado com registro em carteira (CLT) terá uma nova fase a partir desta sexta-feira, 25. Agora, os bancos poderão oferecer essa nova linha dentro de suas plataformas digitais. Com isso, os clientes que já possuem contratos antigos poderão fazer a migração para o novo modelo.

Já a partir do dia 6 de junho, na terceira fase do programa, será possível, aos que já possuem crédito consignado privado, fazer a portabilidade entre os bancos. O programa Crédito do Trabalhador já registrou R$ 8 bilhões em empréstimos, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) até a última quarta-feira, 23. O valor médio de cada contrato é de R$ 5.502 e o prazo médio de pagamento é de 16 meses. Como contratar o crédito consignado CLT pelos bancos? As parcelas do crédito consignado serão descontadas na folha do trabalhador mensalmente, por meio do eSocial, até a margem consignável de 35% do salário bruto, incluindo comissões, abonos e demais benefícios. Após a contratação, o trabalhador acompanha mensalmente as atualizações do pagamento.

As instituições financeiras habilitadas pelo Governo Federal (cerca de 80) terão a opção de oferecer a modalidade dentro de seus próprios canais digitais. Ou seja, cada banco terá sua própria aba de contratação em sites e aplicativos. Confira: Acesse o aplicativo do banco desejado Busque a opção "Consignado do Trabalhador" Preencha os dados solicitados Após ler o contrato, basta clicar em "Contratar" e aguardar a confirmação por parte da instituição financeira No caso de desligamento, o valor devido será descontado das verbas rescisórias, observado o limite legal de 10% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 100% da multa rescisória. Se o valor descontado for insuficiente, o pagamento das parcelas é interrompido, sendo retomado quando o trabalhador conseguir outro emprego CLT.