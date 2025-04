Especialistas cearenses apontam maior pessimismo no cenário econômico do Brasil

A análise do quadro macroeconômico do Brasil do segundo bimestre de 2025 revela maior pessimismo por parte dos especialistas, com uma perspectiva geral, do presente e do futuro, mais negativa do que a registrada nos primeiros dois meses do ano.

Os dados são da 66ª edição da pesquisa Índice de Expectativas dos Especialistas em Economia (IEE), feita pela Federação do Comércio do Estado do Ceará (Fecomércio-CE) e pelo Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE).