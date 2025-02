Servidores do estado do Ceará têm nova margem de crédito disponível. Saiba quando vale a pena contratar

No Estado, o Cartão Kardbank chega com a promessa de trazer a melhor taxa para os servidores, possibilitando maior saque e maior poder de compra / Crédito: Divulgação

Depois de muita espera, servidores estaduais do Ceará comemoram a publicação do decreto, no dia 3 de fevereiro, autorizando a ampliação da margem de crédito consignável através das operações de Cartão Benefício.

Na prática, assim como já estava disponível em diversos estados e para aposentados ou pensionistas do INSS, o Cartão Benefício representa uma possibilidade extra de crédito mais barato para os servidores. Em contextos de juros altos – seja no cheque especial ou no rotativo – o crédito consignado é uma escolha melhor que possibilita aos servidores quitarem dívidas mais caras ou adquirirem produtos ou serviços com taxa muito mais baixa.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No início do ano a notícia chega como um alívio. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, 76,7% das famílias brasileiras estavam endividadas em dezembro de 2024. Entre as principais dívidas, o cheque especial e o crédito rotativo ganham destaque. Com taxas de juros até cinco vezes mais baixas no saque parcelado, a nova margem é motivo de celebração e uma possibilidade de organizar melhor as finanças.



O cartão também é uma boa opção para aqueles que não estão endividados. Além de não possuir anuidade, ele traz benefícios como descontos em farmácias e lojas parceiras. Além disso, o servidor conta com a tranquilidade de um crédito pré-aprovado para momentos de emergências, seja para compras ou para o saque parcelado, sempre com parcelas fixas e sem rotativo.

No Estado, o Cartão Kardbank – um produto da instituição financeira Konect, credenciada no Estado e líder nas operações da margem cartão em municípios como Aquiraz, Caucaia, Sobral e Juazeiro do Norte – chega com a promessa de trazer a melhor taxa para os servidores, possibilitando maior saque e maior poder de compra. Carla Pontes, CEO e sócia da Kardbank, explica que a empresa praticamente nasceu no Ceará. “Os três sócios ou nasceram ou viveram em Fortaleza por pelo menos vinte anos, então liderar as operações de cartão no estado que é parte do nosso DNA é, para a gente, motivo de orgulho. Se a Kardbank tem um

sotaque e se orgulha disso, com certeza é sotaque cearense. Em Sobral, Juazeiro do Norte, Aquiraz e Caucaia, já ajudamos milhares de servidores a realizarem sonhos. Agora, poder expandir essa oferta para os servidores estaduais nos deixa muito animados”, define.



A Kardbank foi fundada em 2021 e, desde então, vem investindo em tecnologia para expansão do acesso ao crédito com agilidade e segurança. Além de modernas esteiras antifraude, a empresa conta com tecnologia de ponta para permitir a contratação online de maneira eficiente e com a máxima segurança.

Para a oferta, fica o alerta: aderir ao cartão é uma opção inteligente para quem quer ter um crédito pré-aprovado, rede de descontos e economizar com anuidade. Já o saque parcelado vale a pena sempre que o servidor estiver pagando taxas mais altas – seja para compras ou em modalidades como cheque especial. O crédito consignado não deve ser contratado para apostas online ou compras impulsivas, já que o desconto recorrente pode reduzir a renda mensal, mas pode ser uma ótima alternativa para investir em empreendedorismo familiar, ajudando a gerar renda para um cônjuge ou filho, ampliando a renda familiar. Antes de contratar, compare as ofertas, simule e esteja certo de ter escolhido a melhor alternativa.

Saiba mais

Como contratar: baixe o app Kardbank na sua loja de aplicativos e ative seu cadastro para solicitar o cartão. Não se esqueça, você não precisa aderir ao saque para pedir o cartão e apenas pela adesão você já tem acesso aos descontos. O Cartão Bandeira Elo é enviado para o endereço de cadastro e é aceito em lojas físicas e online de todo o País.

A adesão ao saque parcelado também pode ser realizada pelo WhatsApp, no número 0800 015 0001, ou com um correspondente autorizado.

Acesse www.kardbank.com.br/ceara.