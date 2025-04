Notebook por R$ 500? Veja novo leilão da Receita e como participar

Depois, o usuário deve selecionar o edital do leilão citado: número 0800100/000002/2025 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL.

Para participar do leilão, é preciso observar as datas e acessar o Sistema de Leilão Eletrônico. por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) .

O leilão acontecerá no dia 29 (terça), com previsão para início às 10 horas (todos os horários são de Brasília).

Leilão da Receita Federal: quem pode participar?

Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão. Para as pessoas físicas, os critérios envolvem ser maior de 18 anos ou estar emancipado, ter inscrição no Cadastro de Pessoas Física (CPF) e possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Em relação às pessoas jurídicas, os requisitos incluem ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) ou, em caso de responsável pela empresa ou seu procurador, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.