Fraude no INSS: como saber se foi vítima e receber dinheiro de volta

Uma investigação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) revelou um esquema bilionário de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que atingiu aposentados e pensionistas de todo o País.

As investigações indicam que o esquema pode ter desviado até R$ 6,3 bilhões entre os anos de 2019 e 2024. Ao todo, 11 associações foram identificadas como participantes da fraude. A gravidade do caso levou ao afastamento do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, nessa quarta-feira, 23.

Entenda abaixo o esquema, como saber se foi vítima e o que fazer diante das possíveis cobranças e bloquear futuras:

Como funcionava a fraude no INSS?

O golpe era sofisticado e aproveitava brechas no sistema para enganar beneficiários e o próprio INSS. Associações supostamente voltadas a aposentados ofereciam benefícios como descontos em academias, planos de saúde e assistência jurídica, mas não tinham estrutura real para prestar esses serviços.