Pagamento da 1ª parcela do 13º do INSS começa nesta quinta-feira, 24

Com a antecipação do pagamento, cerca de 34,2 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber a primeira parcela do 13º nesta quinta-feira, 24.

O repasse, que será realizado até o dia 8 de maio, deve injetar R$ 73,3 bilhões na economia. A ordem de pagamento dependerá da renda e do dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) do indivíduo. Confira o cronograma abaixo: