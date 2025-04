13º de aposentados e pensionistas: veja calendário do INSS com datas de pagamento

A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício, sem descontos. A segunda parcela pode vir com descontos de Imposto de Renda. / Crédito: OPOVO

O pagamento da primeira parcela do 13º salário de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta quinta-feira, 24. A antecipação, anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representa a sexta vez consecutiva em que o abono é pago antes do fim do ano, com objetivo de estimular a economia e ajudar no orçamento de milhões de brasileiros. A estimativa é que sejam injetados R$ 73,3 bilhões na economia com os dois pagamentos, que beneficiarão cerca de 34,2 milhões de segurados. A segunda parcela será paga entre os dias 26 de maio e 6 de junho.

Quem tem direito ao 13º do INSS? Têm direito ao 13º salário do INSS os beneficiários de: Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio por incapacidade temporária;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão. É necessário que o benefício tenha sido concedido até 31 de março de 2025. Quem não recebe o benefício? Ficam de fora do pagamento: Beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada);

Pessoas que recebem Renda Mensal Vitalícia. Esses benefícios, por lei, não preveem o 13º salário.

Valores e descontos A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício, sem descontos. A segunda parcela pode vir com descontos de Imposto de Renda, dependendo do perfil do beneficiário. Calendário de pagamentos do 13º do INSS O pagamento segue o número final do cartão de benefício (sem considerar o dígito verificador, que aparece após o traço). Quem ganha até um salário-mínimo recebe primeiro. Veja abaixo calendário completo: Primeira parcela — até 1 salário-mínimo NIS de final 1: 24 de abril (24/04)



NIS de final 2: 25 de abril (25/04)



NIS de final 3: 28 de abril (28/04)



NIS de final 4: 29 de abril (29/04)



NIS de final 5: 30 de abril (30/04)



NIS de final 6: 2 de maio (02/05)



NIS de final 7: 5 de maio (05/05)



NIS de final 8: 6 de maio (06/05)



NIS de final 9: 7 de maio (07/05)



NIS de final 0: 8 de maio (08/05) Primeira parcela — acima de 1 salário-mínimo NIS de finais 1 e 6: 2 de maio



NIS de finais 2 e 7: 5 de maio



NIS de finais 3 e 8: 6 de maio



NIS de finais 4 e 9: 7 de maio



NIS de finais 5 e 0: 8 de maio Segunda parcela — até 1 salário-mínimo NIS de final 1: 26 de maio (26/05)



NIS de final 2: 27 de maio (27/05)



NIS de final 3: 28 de maio (28/05)

NIS de final 4: 29 de maio (29/05)



NIS de final 5: 30 de maio (30/05)



NIS de final 6: 2 de junho (02/06)



NIS de final 7: 3 de junho (03/06)



NIS de final 8: 4 de junho (04/06)



NIS de final 9: 5 de maio (05/06)



NIS de final 0: 6 de maio (06/06)

Segunda parcela — acima de 1 salário-mínimo Finais do benefício - Data de pagamento

1 e 6 - 02/junho

2 e 7 - 03/junho

3 e 8 - 04/junho

4 e 9 - 05/junho

5 e 0 - 06/junho Como consultar o pagamento do 13º? É possível verificar o valor e a data do pagamento pelos seguintes canais: Meu INSS (site ou app) Acesse com CPF e senha;

Vá até o menu “Extrato de Contribuição”;

Baixe o arquivo em PDF. Telefone 135 Atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h;

É necessário informar o CPF e responder a perguntas de segurança. Desinformação: não existe "14º salário" O INSS alerta que não há previsão de pagamento de "14º salário", como circula em mensagens falsas nas redes sociais.