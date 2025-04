Controle de meio-fio volta no Aeroporto de Fortaleza e cobrança por tempo será em 30 de abril

Área de embarque e desembarque com acesso de veículos no Aeroporto de Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

A Fraport, administradora do Aeroporto Internacional Pinto Martins, retomou nesta quarta-feira, 23 de abril, o controle de acesso ao meio-fio do equipamento em Fortaleza, e voltará com a cobrança para quem passar mais de 10 minutos no local a partir de 30 de abril. Conforme nota da empresa, o uso de cancelas na entrada de carros nos locais de embarque e desembarque de passageiros visa organizar o fluxo dos veículos para essas operações.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "O acesso ao meio-fio permanece gratuito e, neste momento, não haverá cobrança aos usuários. O motorista deve retirar o ticket na cancela de entrada do aeroporto e guardá-lo para apresentação na cancela de saída, sem necessidade de validação ou pagamento", alerta o comunicado. A Fraport acrescenta que a partir do dia 30 de abril, na próxima quarta-feira, a operação será integralmente restabelecida, incluindo a reativação do modelo de cobrança aos usuários, mantendo os mesmos critérios e modelos vigentes anteriormente. "A decisão sobre a retomada do controle de acesso tem como objetivo ampliar a segurança de motoristas e passageiros que circulam nas vias internas do aeroporto, além de inibir a prática ilegal de transportes clandestinos e contribuir com a ação de fiscalização dos órgãos de trânsito atuantes no meio-fio do Aeroporto Pinto Martins", concluiu o comunicado. Regras para acesso de veículos ao embarque e desembarque do Aeroporto de Fortaleza O embarque e desembarque controlado por cancelas no Aeroporto de Fortaleza voltarão a ter cobrança de R$ 20 a cada 10 minutos excedidos no meio-fio. Antes desse período não há pagamento.