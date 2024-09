Aeroporto de Fortaleza suspende cobrança por estacionar no meio-fio; entenda

De acordo com a Fraport, concessionária do aeroporto, o sistema está momentaneamente inoperante, para avaliação de melhorias

Quem passou pelo Aeroporto de Fortaleza nos últimos dias, percebeu uma placa com a frase "equipamento temporariamente desligado" para as cancelas de acesso ao Aeroporto de Fortaleza, onde é cobrado o valor de R$ 20 a cada 10 minutos no meio-fio.

De acordo com a Fraport, concessionária do aeroporto, o sistema está momentaneamente inoperante, para avaliação de melhorias. A informação foi adiantada na última quinta-feira, 19, pela Rádio O POVO CBN.

