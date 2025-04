Ceará apresenta Complexo do Pecém em feira de logística na América Latina

O Complexo do Pecém participa da feira até esta quinta-feira, 24 / Crédito: AURÉLIO ALVES

Com o objetivo de apresentar seus diferenciais competitivos, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) participa, até esta quinta-feira, 24, da Intermodal South America, a maior feira de logística, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No evento, a autoridade portuária, segundo o seu presidente, Max Quintino, realiza uma ação estratégica, destacando seu papel no setor e as oportunidades oferecidas aos investidores e operadores logísticos.

Montante 13% maior do que o registrado em 2023 (17,3 milhões de toneladas). No período, foram 96 navios a mais que no ano anterior. O presidente da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), Fábio Feijó, destaca que o porto é uma “referência de eficiência e conectividade”. Mas o Cipp “vai além”. “Somos uma plataforma logística integrada, com área industrial e Zona de Processamento de Exportação. E nossa free trade zone (zona de livre comércio) vem se consolidando como destino estratégico para grandes indústrias e projetos sustentáveis”, afirma.