Crajubar fecha 1º trimestre do ano com arrecadação de R$ 51,4 milhões em impostos

Montante foi quase 10% maior do que o registrado em igual período de 2024, com uma diferença de R$ 3,9 milhões

Entre janeiro e março de 202 5, os municípios do Crajubar, Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, arrecadaram R$ 51,4 milhões em impostos , um crescimento de quase 10% em relação a igual período de 2024, quando o montante recolhido foi de R$ 47,5 milhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Juazeiro do Norte continua na liderança da arrecadação, com R$ 35,7 milhões recolhidos no primeiro trimestre deste ano, ante R$ 32,9 milhões no mesmo período de 2024. O aumento foi de 8,5%. O município concentra cerca de 69% do total arrecadado entre as três cidades, mantendo-se como o principal polo econômico da região.

No Crato, a arrecadação subiu de R$ 10,6 milhões em 2024 para R$ 11,5 milhões em 2025, variação de 8,4%. Em Barbalha, o crescimento foi de 7,8%, com os valores passando de R$ 3,8 milhões para R$ 4,1 milhões no comparativo entre os dois primeiros trimestres dos anos.

A soma dos valores arrecadados pelos três municípios em 2025 chegou a cerca de R$ 51,4 milhões, enquanto no mesmo período do ano passado o total foi de aproximadamente R$ 47,49 milhões. A diferença representa um aumento de R$ 3,9 milhões em tributos pagos no primeiro trimestre deste ano.