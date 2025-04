Elmano negocia investimentos para o Ceará na China; entenda

Governador Elmano de Freitas (PT) cumpri agenda oficial na China / Crédito: JÚLIO CAESAR

Com o objetivo de negociar novos investimentos no Ceará, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), inicia nesta terça-feira, 22, agenda oficial na China. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Um dos compromissos principais do político no país asiático será a busca de empresas para Polo Automotivo de Horizonte, município distante 43,45 km de Fortaleza, com a participação em uma das maiores feiras automobilísticas do mundo e a visita a fábricas de empresas no País.