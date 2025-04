Fies 2025: Inscrições para vagas remanescentes começam nesta terça-feira, 22

As oportunidades se referem às que não foram preenchidas durante a seleção regular do programa

As inscrições para as vagas remanescentes do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao primeiro semestre de 2025, começam nesta terça-feira, 22 . Confira mais abaixo como se inscrever .

Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, com nota no exame válida até o momento anterior à abertura das inscrições



Ter obtido média aritmética das notas, nas cinco provas, igual ou superior a 450 pontos e nota na prova de redação superior a zero



Não ter participado no Enem como “treineiro”



Possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos;



Possuir, obrigatoriamente, condições de atingir a frequência mínima exigida para o semestre letivo referente ao primeiro semestre de 2025, no curso, turno e local de oferta da instituição de ensino superior para o qual se inscrever.

Para tentar o financiamento, a pessoa deve se inscrever por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC). O processo vai até a próxima terça-feira, 29. Já o resultado será divulgado no dia 6 de maio por meio de chamada única e lista de espera.

Vale lembrar que, conforme comunicado no edital, divulgado na quinta-feira, 17, caso seja pré-selecionado, o estudante deverá comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino nos dias 7 e 8 de maio para comprovar as informações declaradas no ato da inscrição.

Confira mais detalhe sobre a distribuição das vagas

Do total de vagas, 50% serão reservadas para os candidatos com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).