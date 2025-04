Dólar cai a R$ 5,75 com commodities fortes e recuperação firme em NY

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Investidores seguem atentos às negociações tarifárias, principalmente entre EUA e China, afirma.

Os ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora se concentram no Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e em seu presidente Jerome Powell, aumentando a pressão por cortes de juros, destaca a fonte. "O foco do mercado está na decisão do Fed em 7 de maio, com expectativas de manutenção da taxa e possível corte em junho, dependendo de dados econômicos."

A saída de capital estrangeiro da Bolsa brasileira e a falta de fluxo estrangeiro novo limitam a queda do dólar frente ao real.

Além disso, Moretti afirma que a queda dos juros futuros reduz a atratividade do real, o que também acaba limitando o recuo da moeda norte-americana.