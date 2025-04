Reajuste médio da conta de luz no Ceará é de -2,10% em 2025, com alta para 2026

O reajuste médio das tarifas de energia elétrica no Ceará será negativo em 2025 com previsão de alta no próximo ano. As novas tarifas entram em vigor a partir de 22 de abril de 2025, com efeito médio final de -2,10% para os consumidores.



A medida foi confirmada em audiência realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para o Reajuste Tarifário Anual (RTA) da Enel Distribuição Ceará. Para este ano, foi definido reajuste de -2,1% e para o próximo ano cálculo prévio prevê que fica passivo de aumento de pelo menos 1,63%. Mas a relatora do caso na Aneel deixou claro que ainda não há decisão sobre 2026.