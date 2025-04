Imposto de Renda: Governo Federal muda tabela para aumentar isenção

A decisão foi publicada nesta segunda-feira, 14, no Diário Oficial da União (DOU); confira os valores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a medida provisória (MP) que altera a tabela progressiva mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF).

A decisão foi publicada nesta segunda-feira, 14, no Diário Oficial da União (DOU) e, a partir do mês de maio deste ano, a tabela passa a vigorar com os seguintes valores: