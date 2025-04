IR 2025: declaração pré-preenchida já está disponível; confira

O contribuinte pode realizar a declaração do imposto de renda 2025 até o dia 30 de maio / Crédito: JÚLIO CAESAR

Os contribuintes brasileiros podem acessar a partir desta terça-feira, 1º, a declaração pré-preenchida do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025. Vale lembrar que os que optarem por essa ferramenta terão prioridade na restituição. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A partir de hoje, 1º, também será possível fazer a declaração do IR online, por meio do Centro de

Atendimento Virtual da Receita (e-CAC).

Ambas as funcionalidades atrasaram devido à greve dos auditores-fiscais da Receita Federal, que já dura mais de 100 dias. Para utilizar o formulário, que simplifica e agiliza o preenchimento da declaração, o indivíduo deve possuir conta prata ou ouro no gov.br. Além disso, neste ano, ocorreram mudanças nessa ferramenta. Isso porque alguns campos foram excluídos para facilitar o processo. Por exemplo, o título de eleitor, informações de consulado ou embaixada para residentes no exterior, número de recibo da declaração do ano anterior para as declarações digitais e mudanças na ficha de bens e direitos. As informações requeridas serão especificadas mais abaixo. A integração com o sistema gov.br tem o objetivo de tornar o processo menos burocrático e vem se popularizando nos últimos anos.

Dados da declaração anterior (identificação, endereço)

Rendimentos da DIRF, DIMOB, DMED e Carnê-Leão Web

Rendimentos isentos por moléstia grave e códigos de juros

Restituições recebidas no ano-calendário

Contribuições à previdência privada

Saldo de contas bancárias e investimentos

Imóveis e doações efetuadas no ano-calendário

Informação de criptoativos

Contas bancárias e fundos de investimento ainda não declarados

Contas bancárias no exterior Onde realizar a declaração pré-preenchida

A declaração pré-preenchida está disponível para contribuintes com conta no gov.br prata ou ouro e pode ser realizada de três formas: Online, no site da Receita Federal

Programa Gerador da Declaração (PGD), que está disponível para os sistemas operacionais Windows, MacOS, Linux e Multi.



Aplicativo Meu Imposto de Renda (MIR) Prazo termina no dia 30 de maio O prazo para entregar a declaração termina no dia de 30 de maio. O órgão estima receber 46,2 milhões de declarações do tributo este ano, o que representará um acréscimo de quase 7%, na comparação com 2024, quando foram entregues 43,2 milhões. As pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440, são obrigadas a enviar a documentação.