Imposto de Renda 2025: veja tabela, possíveis prazos e mais

Vale lembrar que os contribuintes são obrigados a declarar no prazo estipulado. Caso contrário, são passíveis de multa. O valor varia de R$ 165,74 a 20% do imposto sobre a renda devida. A multa ocorre em 1% ao mês-calendário ou fração de atraso.

Para as casas, também é preciso constar a localização, Inscrição Municipal (IPTU), data, forma de aquisição, área total do imóvel e eventuais benfeitorias, informadas de modo específico.

Carros, imóveis, investimentos e outros ativos entram na ficha de “Bens e Direitos”, na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), onde o contribuinte deverá informar o código do referido bem, a descrição, a quantia paga e a data de aquisição, com especificidades em cada caso.

Na faixa 3, com alíquota de 15%, ficam os contribuintes que recebem entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05. Já a faixa 4 é cobrada alíquota de 22,5% dos contribuintes com renda entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68.

Já para os contribuintes que recebem entre R$ 2.259,21 e R$ 2.828,65, tem a alíquota mínima de 7,5%. Lembrando que, na prática, com a lei, quem ganha até R$ 2.824 ficou isento, mas a tabela continua com os valores antigos.

Conforme as regras atuais, a tabela do Imposto de Renda 2025 mantém a taxa de isenção em R$ 2.259,20.

A última faixa de renda segundo as regras atuais do Imposto de Renda, abriga os contribuintes que recebem acima de R$ 4.664,68. A faixa 5 tem alíquota de 27,5%.

Confira a tabela para cobrança do Imposto de Renda 2025

Faixas do IR e Alíquota / Base de cálculo

Faixa 1 (Isento): Até R$ 2.259,20 (há exceção criada em lei para quem ganha até R$ 2.824)

Faixa 2 (7,5%): De R$ 2.259,21 até R$ 2.828,65

Faixa 3 (15%): De 2.826,66 até R$ 3.751,05

Faixa 4 (22,5%): De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68

Faixa 5 (27%): Acima de R$ 4.664,68

Faixa 1 (Isento): Até R$ 2.259,20 (há exceção criada em lei para quem ganha até R$ 2.824) Faixa 2 (7,5%): De R$ 2.259,21 até R$ 2.828,65 Faixa 3 (15%): De 2.826,66 até R$ 3.751,05 Faixa 4 (22,5%): De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 Faixa 5 (27%): Acima de R$ 4.664,68 Fonte: Receita Federal

Orçamento de 2025 não prevê ajuste na tabela do IR

A tabela do Imposto de Renda 2025 permaneceu inalterada após a apresentação do projeto de lei do Orçamento 2025 ser enviada ao Congresso no fim de agosto sem previsão de mudança.

Atualmente, não pagam IRPF os trabalhadores com carteira assinada que ganham até dois salários mínimos (R$ 2.824 em valores atuais). Oficialmente, o limite máximo da alíquota zero está fixado em R$ 2.259,20.