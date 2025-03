PIB do Ceará cresceu 6,49% em 2024, quase o dobro do País

O PIB é calculado a partir dos resultados de três setores: Indústria, Serviços e Agropecuária / Crédito: Samuel Setubal

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará cresceu 6,49% em 2024, alcançando o melhor desempenho da série histórica atual, iniciada em 2010. O resultado foi quase o dobro do registrado nacionalmente (3,4%). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A informação foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta quarta-feira, 26. No seu pronunciamento ele reforçou que o desempenho do Estado representa ganho em oportunidades para a população.

Crescer o PIB, é crescer a produção de tudo que o Ceará produz. Quando a gente aumenta a produção, significa que a empresa contrata mais pessoas. E ela ao mesmo tempo, muitas vezes, investe em tecnologia, ela investe em maquinário mais moderno [...] Então, nós estamos ganhando em produtividade e nós estamos ganhando em emprego e oportunidade para o nosso povo", destacou

O ritmo do PIB cearense é continuamente superior ao índice nacional desde o 3° trimestre de 2023. Outros onze estados do Brasil também realizam o cálculo do PIB utilizando esses três segmentos: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. Desempenho do agro tem o principal avanço, mas indústria e serviços tem altas importantes

No agronegócio, os avanços na produção de culturas como a castanha de caju (+61%), banana (+16,5%) e cocô (+13,4%), representaram o principal peso que influenciou o resultado do setor. Entre os grãos, as boas chuvas de 2024 beneficiaram as culturas de sequeiro, como feijão (+18%) e milho (+11,4%), além da fava (+21,5%). E, entre as hortaliças, destaque para a produção de tomate e pimentão. Já na pecuária os destaques foram a produção de galináceos (7,2%) e ovos (4%), além de aumentos da produção de leite e carne bovina e suína que seguem trajetória de crescimentos de anos anteriores.