Custo da construção civil no Ceará obteve o 5º maior aumento do Brasil

Com alta de 1,95% no trimestre, o custo da construção por metro quadrado (m²), no Ceará, foi o quinto que mais aumentou no Brasil, atrás apenas do Acre (4,94%), Amapá (3,01%), Piauí (2,53%) e Alagoas (2,48%).

No Estado, o valor cobrado chegou a R$ 1.696,21. O índice foi maior que o do registrado no Nordeste e no Brasil. Ambos tiveram alta de 1,09% nos primeiros três meses do ano.