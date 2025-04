Todos os 9 grupos do IPCA tiveram altas de preços em março, mostra IBGE

Os avanços ocorreram em Habitação (com aumento de 0,24%, uma contribuição de 0,04 ponto porcentual para o IPCA do mês), Educação (0,10%, impacto de 0,01 p.p.), Alimentação e Bebidas (1,17%, impacto de 0,25 p.p.), Transportes (0,46%, impacto de 0,09 p.p.), Despesas Pessoais (0,70%, impacto de 0,07 p.p.), Saúde e Cuidados Pessoais (0,43%, impacto de 0,06 p.p.), Artigos de Residência (0,13%, impacto de 0,00 ponto porcentual), Comunicação (0,24%, impacto de 0,01 ponto porcentual) e Vestuário (0,59%, impacto de 0,03 ponto porcentual).

Todas as 16 regiões investigadas pelo IBGE registraram altas de preços em março. O resultado mais brando foi verificado em Rio Branco e Brasília, ambas com alta de 0,27%, enquanto o mais elevado ocorreu em Curitiba e Porto Alegre, as duas com aumento de 0,76%.