Concurso PCCE: Prazo para as inscrições acaba nesta sexta-feira, 11

Os candidatos interessados em participar do concurso público da Polícia Civil do Ceará (PCCE) tem até às 18h desta sexta-feira, 11, para se inscreverem no certame por meio do site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A remuneração é de R$ 22.165,53 para uma carga horária de 30 horas semanais. Para participar, o indivíduo deve pagar uma taxa de R$ 300. O valor deve ser pago até o dia 29 deste mês