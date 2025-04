Quem são os bilionários brasileiros na lista da Forbes de 2025?

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, lidera entre os brasileiros, com uma fortuna de US$ 34,5 bilhões; conheça os principais bilionários do país

A Forbes divulgou nessa terça-feira, 1º, sua tradicional lista anual de bilionários, que reúne as pessoas mais ricas do mundo. Em 2025, 55 brasileiros entraram para o ranking, incluindo nascidos no Brasil e estrangeiros que construíram suas fortunas no país.

No topo da lista entre os brasileiros está Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, com uma fortuna de US$ 34,5 bilhões. Ele mantém o posto de brasileiro mais rico pelo segundo ano consecutivo e ocupa a 51ª posição no ranking global.