Quem são as mulheres mais ricas da América? Veja a brasileira mais bem colocada

Além de liderar ranking da América, herdeira do Walmart é a mulher mais rica do mundo, segundo a Forbes / Crédito: Stephen Ironside/Ironside Photography/Divulgação

O topo da lista das mulheres mais ricas da América é totalmente dominado por representantes dos Estados Unidos, que ocupam todas as dez primeiras posições, segundo o ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes. Alice Walton, herdeira de Sam Walton, fundador da rede de varejo Walmart, é a mulher mais rica do continente, com um patrimônio estimado em US$ 105,2 bilhões. Alice também ocupa o primeiro lugar na lista de mulheres mais ricas do mundo. Os dados são da última sexta-feira, 21.

Alice é a única filha do falecido Sam Walton e se concentrou na curadoria de arte em vez de trabalhar para o Walmart como seus irmãos, Rob e Jim. Em 2011, ela fundou o Museu Crystal Bridges de Arte Americana, em sua cidade natal, Bentonville, no estado americano de Arkansas. O museu reúne obras de nomes como Andy Warhol, Norman Rockwell e Mark Rothko.

A brasileira mais bem colocada na lista de mais ricas da América é Vicky Safra, que aparece na 13ª posição. Ela e sua família têm patrimônio estimado pela Forbes em US$ 20,6 bilhões. Vicky e seus quatro filhos herdaram a fortuna de seu falecido marido e pai, o banqueiro Joseph Safra. A família é dona do Banco Safra no Brasil, do banco suíço J. Safra Sarasin e do Safra National Bank of New York. Veja a seguir a lista de mulheres mais ricas da América, de acordo com dados da Forbes 1. Alice Walton Patrimônio: US$ 105,2 bilhões

Origem do patrimônio: Walmart País: Estados Unidos 2. Julia Koch e família