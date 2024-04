Quem é Eduardo Saverin, o brasileiro mais rico do mundo

A Forbes divulgou na terça-feira, 2, a lista de bilionários de 2024 e, entre os 69 brasileiros, Eduardo Saverin, um dos cofundadores do Facebook, segue no topo, com um patrimônio de US$ 28 bilhões (R$ 141,4 bilhões). A lista conta com 2.781 indivíduos, um aumento de 141 novos bilionários e US$ 2 trilhões a mais em relação a 2023 (R$ 10 trilhões).

Aparecendo pela primeira vez no ranking em 2011, após o IPO (abertura de capital) do Facebook, Saverin é hoje o 60º homem mais rico do mundo. De 2023 para 2024 sua fortuna quase triplicou, aumentando de US$ 10,2 bilhões (R$ 51,60 bilhões) para US$ 28 bilhões (R$ 141,64 bilhões), em razão de suas ações da Meta, que tiveram uma valorização de mais de 300% em 2023. A companhia é proprietária do Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp e Threads - o salto da companhia também lançou Mark Zuckerberg ao posto de 4º homem mais rico do mundo.

Neto de Eugênio Saverin, judeu romeno refugiado no Brasil e fundador da marca de roupas infantis Tip Top, Eduardo Saverin nasceu em 1982 na cidade de São Paulo, filho do industrial Roberto Saverin e de Sandra Saverin, psicóloga. Aos 11 anos, em 1993, foi morar com sua família em Miami, nos EUA.