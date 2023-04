Vicky Safra supera Jorge Paulo Lemann e se torna pessoa mais rica do Brasil, segundo a Forbes

Em um ano desafiador para a economia brasileira, o número de bilionários do País na lista da revista Forbes caiu. Eram 62 no ranking de 2022, são 51 no deste ano.

Houve mudanças importantes também nas primeiras posições. O empresário Jorge Paulo Lemann, da AB Inbev, que era o primeiro no ano passado, foi superado por Vicky Safra, do Banco Safra (no ano passado, a família Safra aparecia na sexta posição).

Eduardo Saverin (Facebook), que era o segundo no ano passado, agora aparece em quarto lugar.

Confira quem são os 20 brasileiros mais ricos, segundo a Forbes.

Posição no ranking geral - Nome

Setor de atuação principal

Patrimônio

100 - Vicky Safra e família

Bancos (Safra)

US$ 16,7 bilhões

108 - Jorge Paulo Lemann e família

Bebidas (AB Inbev)

US$ 15,8 bilhões

165 - Marcel Telles

Bebidas (AB Inbev)

US$ 10,6 bilhões

171 - Eduardo Saverin

Tecnologia (Facebook)

US$ 10,2 bilhões

232 - Carlos Alberto Sicupira e família

Bebidas (AB Inbev)

US$ 8,6 bilhões

511 - Alexandre Behring

Investimentos (3G Capital)

US$ 5,2 bilhões

580 - André Esteves

Bancos (BTG Pactual)

US$ 4,7 bilhões

679 - João Moreira Salles

Bancos (Itaú Unibanco)

US$ 4,1 bilhões

679 - Walther Moreira Salles Junior

Bancos (Itaú Unibanco)

US$ 4,1 bilhões

721 - Jorge Moll Filho e família

Hospitais (Rede D’Or)

US$ 3,9 bilhões

721 - Fernando Roberto Moreira Salles

Bancos (Itaú Unibanco)

US$ 3,9 bilhões

721 - Pedro Moreira Salles

Bancos (Itaú Unibanco)

US$ 3,9 bilhões

818 - Maurizio Billi

Medicamentos (Eurofarma)

US$ 3,5 bilhões

878 - Walter Faria

Bebidas (Grupo Itaipava)

US$ 3,3 bilhões

905 - Luciano Hang

Varejo (Havan)

US$ 3,2 bilhões

949 - Miguel Krigsner

Cosméticos (O Boticário)

US$ 3,1 bilhões

1.104 - João José Abdalla Filho

Investimentos (Banco Clássico)

US$ 2,7 bilhões

1.164 - Joesley Batista

Alimentos (JBS)

US$ 2,6 bilhões

1.164 - Wesley Batista

Alimentos (JBS)

US$ 2,6 bilhões

1.217 - Alceu Elias Feldmann e família

Fertilizantes (Fertipar)

US$ 2,5 bilhões

