Fim da escala de trabalho 6×1 no Governo do Ceará é debatido

A escala de trabalho 6×1 – que exige seis dias consecutivos de trabalho para apenas um de descanso – pode estar com os dias contados nos contratos terceirizados e de prestação de serviços do Governo do Ceará.

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT-CE) apresentou o Projeto de Lei n.º 126/2025, que propõe a extinção desse modelo para garantir melhores condições de trabalho e mais qualidade de vida aos profissionais do Estado.