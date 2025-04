Banco Master, em negociação com BRB, divulga balanço com lucro de R$ 1 bi, crescimento de 100%

O patrimônio líquido do Master encerrou o ano em R$ 4,7 bilhões, alta de 104% no ano. Já os ativos totais terminaram dezembro em R$ 63 bilhões, expansão de 75%.

O Banco Master, que fechou acordo para vender 58% do capital para o Banco de Brasília (BRB), anunciou na noite desta terça-feira, 1º, o balanço de 2024, um dia depois do término do prazo oficial. O banco de Daniel Vorcaro encerrou o ano com lucro líquido R$ 1,068 bilhão, crescimento de 100% em relação aos R$ 532 milhões de 2023, de acordo com os documentos, que ressalta que o ganho foi recorde.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As principais fontes de captação do Master, os depósito a prazo mais depósito interfinanceiros, somaram R$ 49,3 bilhões. Nesse montante, o principal é o Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDB), que o banco captava no mercado com taxas na casa dos 140% do CDI e prazos que chegavam a oito anos.

"O desempenho alcançado no ano está diretamente relacionado à expansão do portfólio de crédito, à estruturação de operações, seja de forma direta ou por meio de veículos (Fundos de Investimentos - FIDC's, FIA's, FIM's), bem como às cessões de carteiras de crédito e aos investimentos e aquisições realizadas", afirma o banco no documento. O crescimento contínuo e consistente ao longo dos anos demonstra a resiliência do Master em um mercado altamente competitivo", afirma o banco no balanço, que já menciona a venda para o BRB, ressaltando a necessidade de aprovação pelo Banco Central.

No balanço, o Master menciona que os acionistas fizeram um aumento de capital de R$ 1,6 bilhão em 2024, distribuído entre abril (R$ 1 bilhão) e maio (R$ 600 milhões). Para buscar fortalecer o capital prudencial da instituição, emitiu dívidas subordinadas não conversíveis de R$ 928 milhões. "Em 2025, essas dívidas foram adquiridas pelos acionistas e estão em processo de aprovação junto ao Banco Central para conversão em capital", observa o banco.

No crédito, o banco afirma ter carteira de R$ 40 bilhões, com crescimento de 64,5% ante 2023. No varejo, o Master atua com o consignado por meio do cartão benefício Credcesta e no atacado em operações estruturadas para empresas sem liquidez. O Master destaca as aquisições do Willbank, em crédito para pessoa física, e do Voiter, focados em operações estruturadas,