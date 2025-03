Alta do PIB de 2024 foi a maior registrada desde 2021, aponta IBGE

A alta de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024 na comparação com 2023 foi a maior registrada desde 2021, informou nesta sexta-feira, 7, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com isso, em valores correntes, o PIB totalizou R$ 11,7 trilhões em 2024, e o PIB per capita chegou a R$ 55.247,45, com um avanço real de 3% frente ao ano anterior.