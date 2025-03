Aeris projeta prejuízo de até R$ 380 milhões no 1º tri de 2025, mas ações sobem 8% na B3

Unidade da Aeris no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Fabricante cearense de pás eólicas, a Aeris projetou, nesta quarta-feira, 26, um prejuízo líquido ajustado de R$ 350 milhões a R$ 380 milhões para o primeiro trimestre de 2025, após divulgar resultados desafiadores em 2024, na noite de terça-feira, 25. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Com ações negociadas na bolsa de valores brasileira (B3), os papéis da companhia (AERI3) estão, no entanto, entre as maiores altas do dia, subindo 8,78%, por volta das 11h05min. Ela abriu o pregão em queda de 2,44%, a R$ 4, e reverteu o cenário depois.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "As expectativas já eram muito baixas e todo mundo se posicionou antes do evento, no caso o balanço, apostando na queda das ações. Quando saiu o evento, confirmando a expectativa, realmente um balanço muito fraco, os investidores compraram suas posições vendidas causando esse fluxo de alta", explicou o especialista em investimentos da GTF Capital, Artur Horta.

O diretor financeiro (CFO, em inglês) e de relações com investidores da Aeris, José Azevedo, relatou que a primeira ação da empresa com a queda da demanda foi iniciar a renegociação para adequar as principais dívidas ao fluxo de caixa, olhando para o futuro. Relembre a questão da renegociação de dívidas da Aeris aqui. Aeris tem prejuízo de R$ 934,1 milhões em 2024 As informações chegam após a divulgação dos resultados da Aeris em 2024, que contou com um prejuízo líquido de R$ 934,1 milhões, 776,5% maior que as perdas registradas em 2023, de R$ 106,6 milhões, em meio a um contexto desafiador do setor eólico.

O resultado foi impactado em R$ 751 milhões pela redução no valor recuperável de ativos (impairment, no jargão do mercado), que resulta da descontinuidade de três contratos com as empresas Siemens Gamesa, Nordex e WEG. Deste total, R$ 505,4 milhões referem-se a estoques, R$ 213,2 milhões a provisões para perdas, e outros R$ 32,3 milhões foram considerados intangíveis.