Concurso do Ibama: Divulgação dos locais de prova é adiada para sexta, 28

As divulgações do resultado final das provas do Ibama estão previstas para 7 de maio / Crédito: Felipe Werneck/Ibama

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Anteriormente, os horários e as regras seriam publicados na última sexta, 21. A consulta pode ser realizada por meio deste site.

Como é o concurso do Ibama? Ao todo, no certame, estão sendo ofertadas 460 vagas de nível superior, sendo quatro no Ceará, além do cadastro reserva. A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas semanais. Das oportunidades, distribuídas para as 27 unidades da federação, 130 são para o cargo de analista administrativo e 330 para o de analista ambiental. A remuneração é de R$ 9.994,6, para todas as posições, com a possibilidade de recebimento de gratificação de qualificação com os seguintes valores para curso de: