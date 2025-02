Petrobras já entregou tudo ao Ibama e chegou a hora de virar essa chave, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a pedir publicamente pela emissão da licença ambiental que vai permitir à Petrobras perfurar e procurar petróleo na chamada Margem Equatorial, no litoral nordeste e norte do País. "A Petrobras já entregou os estudos complementares ao Ibama e chegou a hora de essa chave virar", disse Silveira em evento organizado pela Petrobras em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

E continuou: "Queremos pesquisar a Margem Equatorial de maneira ambientalmente sustentável. Temos que aproveitar mais essa fonte de riqueza nacional e gerar empregos em todo o País. Os resultados positivos de nossas reservas vão acelerar a transição energética no Brasil."