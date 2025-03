Concurso STM: Prazos para inscrições e isenção da taxa acabam nesta semana, dia 28

O prazo para realização das inscrições e da solicitação da isenção da taxa de participação do concurso público do Superior Tribunal Militar (STM) terminam às 18h desta sexta-feira, 28 de março .

Concurso STM: Veja como se inscrever



Para participar do concurso do STM, os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa varia de acordo com o cargo e deve ser paga até o dia 22 de abril:

Analista: R$ 120



Técnico: R$ 80



Vale destacar que doadores de medula óssea e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem solicitar isenção do valor. O prazo é o mesmo das inscrições.

No que concerne à seleção, ela contará com provas objetivas, para todos os cargos, e prova discursiva, apenas para os de analista. A aplicação deve ocorrer no dia 1º de junho.