Concurso ICMBio: Locais das provas são divulgados nesta sexta, 21; confira

Os locais podem ser conferidos no site da banca organizadora , o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), por meio da consulta individual. Vale lembrar que o candidato só poderá realizar o exame no lugar designado.

As provas serão aplicadas no dia 30 de março. Os portões serão abertos a partir das 12h, com fechamento às 13h. Além disso, a duração será de 4h30min, para o cargo de analista administrativo, e de 4h, para o de analista ambiental.

A nota do certame será calculada com base na pontuação obtida pelo candidato na prova objetiva e na prova discursiva. As avaliações serão aplicadas no dia 30 de março.

Das vagas ofertadas, 120 são para o cargo de analista administrativo e 230 para o de analista ambiental. Desse total, 35 são para o Nordeste.