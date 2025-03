Organização faz provas para selecionar "superinteligentes" em Fortaleza

Foto ilustrativa de apoio (Cérebro humano): A ação é organizada pela Associação Mensa Brasil, a qual reúne pessoas e profissionais de altas capacidades intelectuais do País. / Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A organização Mensa Brasil fará provas em Fortaleza para selecionar indivíduos com inteligência acima da média, popularmente chamados de "superinteligentes". As provas em Fortaleza estão previstas para ocorrer no sábado, 29 de março, à tarde, mediante inscrição no site www.mensa.org.br. O local e horário são informados de maneira individual e privada aos inscritos. O valor da inscrição é de R$ 119,00.

SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Os exames são destinados a pessoas com 17 anos ou mais e que estejam cursando ou que tenham cursado o ensino superior, ainda que incompleto. De acordo com a entidade, os testes são feitos de forma presencial, com o acompanhamento de um profissional de psicologia, conforme diretrizes do Conselho Federal de Psicologia (CFP). Ao todo, serão 21 cidades contempladas, de 13 estados, neste mês de março.

A Mensa Internacional é a principal organização de alto quociente de inteligência (QI) do mundo.



Segundo Carlos Eduardo Fonseca, presidente da Associação Mensa Brasil, identificar pessoas com inteligência acima da média é uma ferramenta fundamental para ajudar o País a desenvolver políticas públicas nas áreas de superdotação, altas habilidades e educação inclusiva. "Se de 3% a 5% da população é superdotada e menos de 39 mil têm atendimento na educação escolar, por exemplo, significa que o Brasil falha em identificá-los. Trazer o problema para o debate público é imprescindível para alcançarmos o pleno atendimento dos direitos de indivíduos com alta inteligência", explica.

A Mensa estima que existam cerca de 160 milhões de indivíduos com elevado grau de quociente de inteligência em todo o mundo, a maioria ainda subnotificada. Atualmente, a associação possui cerca de 4,5 mil brasileiros com superdotação e altas habilidades identificados no território nacional.