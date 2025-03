Concursos no Ceará: São 3.218 vagas e salário inicial chega a R$ 37,7 mil

Concursos públicos e seleções com inscrições abertas ao nível nacional e para o estado do Ceará / Crédito: Jacob Lund | Shutterstock

Estão abertas as inscrições de concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 3.218 mil vagas diretas para o Ceará ou com amplitude nacional. O salário inicial pode chegar a R$ 37,7 mil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas vagas em diferentes áreas de atuação.

Analista Socioambiental (10 vagas);

Analista Ambiental (10 vagas);

Analista em Regularização Fundiária de Terras Indígenas (1 vaga);

Analista em Georreferenciamento de Terras Indígenas (1 vaga);

Gestor em Licenciamento Ambiental (2 vagas); e

Gestor em Regularização Fundiária de Terras Indígenas (1 vagas). A remuneração mensal varia de R$ 6.681,70 a R$ 9.047,00, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1 mil, auxílio-transporte e assistência pré-escolar. A jornada semanal é de 40 horas. A taxa para inscrição varia entre R$ 70 e R$ 80 e a banca organizadora do certame é o Instituto Access. Mais informações sobre o concurso podem ser conferidas no site da banca (https://concursos.access.org.br/informacoes/136/). TRF-1 (50 vagas) O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) já divulgou o edital do concurso para Juiz(a) Federal Substituto(a), com inscrições entre 17 de março, às 16 horas, a 16 de abril, às 16 horas.

As inscrições devem ser feitas no site da organizadora, Fundação Getulio Vargas (FGV), no valor de R$ 120. São 50 vagas e formação de cadastro reserva. O salário é de R$ 37.765,55. O prazo de validade do certame é de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período a partir da data de homologação do resultado final. Arce (51 vagas) A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) lançou o edital para o concurso público que deve preencher 51 vagas. O certame tem como público-alvo candidatos de nível Superior, com vagas para pessoas com deficiência e negros.