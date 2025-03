Ceará aumenta abate de frangos, mas estabiliza em ovos e leite

O abate de frango no Ceará aumentou 6,7% / Crédito: Ari Dias/ Agência Estadual de Notícias (AEN)

O abate de frangos no Ceará em 2024 aumentou 6,7%, ultrapassando a marca de 38,7 milhões de cabeças. Considerando apenas o quarto trimestre do ano passado, o resultado também foi positivo (9.968.557), com uma alta de 9,8% na comparação anual com 2023. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados fazem parte da Estatística da Produção Pecuária da Pesquisa Trimestral do Abate de Animais e foram divulgados nesta terça-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entretanto, tanto na aquisição de leite (418.721 mil litros), quanto na produção de ovos (252.720 mil dúzias), o desempenho do Estado em 2024 direcionou para a estabilidade, com variações de −1% e 0,3%, respectivamente.

Já, no que concerne o preço do leite, ele registrou uma leve variação de 0,4%, com um acréscimo de apenas um centavo por litro, que em 2023 era R$ 2,27, e em 2024 passou para R$ 2,28 Ceará se destaca com o maior aumento no abate de Suínos Outras informações apresentadas na pesquisa são os abates de suínos e bovinos. Segundo o divulgado, no primeiro o Ceará se destacou ao obter o maior crescimento no número de animais abatidos, com 16,4%. Contudo, quando considerado a quantidade de suínos mortos, 195.829, o montante foi o 9º menor do Brasil dentre as 27 unidades de federação (UFs).

Já no segundo, bovinos, o Estado obteve uma alta expressiva de 8,4% no ano, passando de 128.509 para 139.281 cabeças. Cenário nacional No Brasil, o abate de bovinos registrou alta de 15,2% em 2024 e chegou a 39,27 milhões de cabeças abatidas, 5,17 milhões de cabeças a mais do que em 2023. Esse é o maior resultado obtido na série histórica da pesquisa. O recorde anterior havia sido em 2013 (34,41 milhões de cabeças).