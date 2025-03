Empresários industriais seguem pessimistas pelo terceiro mês consecutivo, diz CNI

"O resultado do PIB do 4º trimestre indicou perda de ritmo da atividade econômica, inclusive um pouco mais forte do que o esperado para o período. Isso coloca o empresário em uma situação de desconfiança e de receio. Esse movimento se observa, por exemplo, com a queda do consumo das famílias na passagem do 3º para o 4º trimestre, o que não acontecia há alguns períodos", analisa a especialista em Políticas e Indústria da CNI, Claudia Perdigão.

Com relação aos componentes do Icei, em março, houve leve piora da percepção acerca das condições atuais, que já estavam negativas e, por outro lado, leve recuperação das expectativas, que tinham sido positivas em fevereiro.

O índice que mede a confiança do empresário com as condições atuais caiu 0,4 ponto em março, ficando em 44 pontos. "A avaliação dos empresários é que as condições atuais são negativas na comparação com os últimos seis meses, sobretudo com relação à economia brasileira", destaca da pesquisa.

Já o índice de expectativas cresceu 0,3 ponto, para 51,8 pontos no mês. "Esse resultado, no entanto, é explicado unicamente pelas boas expectativas dos industriais para as empresas, uma vez que a avaliações sobre o futuro próximo da economia continuam negativas."