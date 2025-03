Indústria do Ceará tem o melhor resultado do Brasil em janeiro

Na comparação com igual mês do ano anterior, o Ceará apresentou um leve avanço (0,1%). Já em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, há uma alta de 6,5%

A indústria do Ceará registrou o melhor desempenho do Brasil, com uma expansão de 7,9% na passagem de dezembro de 2024 para janeiro de 2025. O índice ficou acima do nacional, que obteve variação nula.

Na comparação com igual mês do ano anterior, o Ceará apresentou um leve avanço (0,1%). Já em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, há uma alta de 6,5%.

Dos 12 segmentos industriais cearenses incluídos na PIM, em somente quatro a produção caiu na comparação com janeiro de 2024. A queda mais expressiva foi observada no setor de vestuário (-5,1%), refino e biocombustíveis (-2,31%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-1,15%).

A produção industrial do país também cresceu 1,4% na comparação com janeiro do ano passado, com avanço em nove dos 18 locais analisados pela PIM Regional. Santa Catarina (8,6%) e Rio Grande do Sul (8,1%) registraram as maiores variações.

“Em janeiro, temos concessões de férias coletivas, além de algumas paradas para manutenção de várias plantas industriais em diversos locais, reduzindo o ritmo de produção. Outro fator é com relação à conjuntura macroeconômica, já que temos um aumento dos juros para conter a inflação, diminuindo as linhas de crédito, tanto no lado da oferta, quanto no da demanda.”

Por outro lado, Pernambuco (-15,6%), Rio Grande do Norte (-15,4%) e Maranhão (-11,4%) assinalaram recuos de dois dígitos e os mais elevados nesse mês.

Bernardo Almeida explicou os fatores para a queda acima dos dois dígitos nos três estados da Região Nordeste.

“Em Pernambuco, onde tivemos a maior queda em termos absolutos e de influência, houve queda do setor de derivados do petróleo e na produção de óleos combustíveis. No Rio Grande do Norte, quarta maior influência, também registrou-se recuo no setor de derivados de petróleo, com queda na produção de gasolina automotiva.”

“Por último, no Maranhão, sexto lugar em termos de influência, o recuo deve-se à queda no setor de celulose, papel e produtos de papel, com diminuição na produção de pasta de celulose”, complementa o analista da PIM Regional.

Entrevista com o governador do Ceará, Elmano de Freitas | O POVO News

Mais notícias de Economia