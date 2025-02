Total de desempregados atinge 7,2 milhões no trimestre até janeiro, revela IBGE

O Brasil perdeu 641 mil postos de trabalho no trimestre até janeiro de 2025, ante os três meses até outubro de 2024. Trata-se de um recuo de 0,6% na ocupação ante o trimestre anterior, informou nesta quinta-feira, 27, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, a população ocupada somou 102,97 milhões de pessoas no trimestre encerrado em janeiro. Em um ano, porém, houve alta de 2,4%, e 2,37 milhões de pessoas encontraram uma ocupação.

A população inativa ou fora da força de trabalho, por sua vez, somou 66,75 milhões de pessoas no trimestre encerrado em janeiro, 640 mil a mais do que no trimestre anterior (+1%). Na comparação com um ano atrás, informou o IBGE, esse contingente teve alta de 0,3%.

O nível da ocupação - porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar - ficou em 58,2% no trimestre até janeiro, 0,5 ponto porcentual abaixo do registrado no trimestre encerrado em outubro, e 0,9 ponto porcentual acima do nível registrado um ano antes, em janeiro de 2024.