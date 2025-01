Réveillon de Fortaleza: milhares de pessoas celebram 2025 na Praia de Iracema

Alegria, sensualidade e música para todos os mais diversos gostos deram o tom da virada de ano no aterro da Praia de Iracema. Responsável pela contagem regressiva na Capital, o DJ Pedro Sampaio mesclou pop, funk, piseiro e MPB para levar o público ao delírio nos primeiros minutos do ano.

A mistura levou as mais de 1 milhão de pessoas presentes no aterro a tirar o pé do chão e atrair boas energias para o ano, com trechos como "Tu Vens", de Alceu Valença e "Só Fé" do cantor Grello.