IR 2025: entrega da declaração começa nesta segunda-feira, 17; veja quem deve declarar

A ação pode ser realizada tanto online, pelo site da Receita Federal , quanto pelo Programa Gerador de Declaração (PGD) da Declaração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (DIRPF), que foi liberado para download no dia 13.

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda (IR) 2025 começa nesta segunda-feira, 17, e vai até o dia 30 de maio . A previsão é de que 46,2 milhões de brasileiros prestem informações ao Fisco, destes 1.060.143 são do Ceará. Confira mais abaixo quem precisa realizar a declaração.

O PGD está disponível para aparelhos com os sistemas operacionais Windows, MacOS, Linux e Multi e pode ser baixado também pelo site do órgão.

Para aqueles que optarem pela declaração pré-preenchida, ela só estará disponível a partir do dia 1º de abril. Vale destacar que a escolha dessa modalidade, assim como pelo recebimento via Pix, concede à pessoa preferência na restituição do IR.



O que acontece se a pessoa não entregar a declaração do IR 2025

Caso a pessoa não entregue a declaração do IR 2023, ela receberá uma multa da Receita Federal. O valor não mudou: é de R$ 165,74 no mínimo e, no máximo, de 20% do imposto sobre a renda devida. A multa ocorre em 1% ao mês-calendário ou fração de atraso.