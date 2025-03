Saque-aniversário FGTS: nascidos em março recebem até esta segunda, 17

Possuem direito ao repasse as pessoas que tiveram rescisão ou extinção do contrato de trabalho no período de 1º de janeiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2025

O pagamento do saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos beneficiários nascidos em março termina nesta segunda-feira, 17 .

Possuem direito a esse repasse, os indivíduos que tiveram rescisão ou extinção do contrato de trabalho durante a vigência da modalidade no período de 1º de janeiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2025 .

O pagamento do saque-aniversário do FGTS está sendo feito em duas etapas: uma em março, cujo limite de recebimento é R$ 3 mil , e outra em junho, quando será repassado o valor restante para aqueles que possuem mais de R$ 3 mil para receber.

Ou seja, caso o indivíduo tenha, por exemplo, R$ 5 mil do saque-aniversário, ele receberá R$ 3 mil agora em março e o restante, R$ 2 mil, em junho. Confira o cronograma da segunda etapa abaixo:

17 de junho: nascidos janeiro, fevereiro, março e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo FGTS



18 de junho: nascidos em maio, junho, julho e agosto



20 de junho: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro

O dinheiro será pago pela Caixa Econômica Federal. Quem cadastrou uma conta bancária no aplicativo FGTS, cerca de 85% do público-alvo, receberá direto na conta que foi informada pelo aplicativo do fundo independentemente do mês de nascimento. Vale lembrar que a conta tem que ser da mesma titularidade de quem for receber.

Já os trabalhadores que não cadastraram uma conta bancária poderão retirar o dinheiro nas agências da Caixa ou nas casas lotéricas.