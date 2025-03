Pix por aproximação começa a funcionar; saiba como pagar, quais bancos aceitam e mais

Pix por aproximação começa a funcionar nesta sexta-feira, 28 / Crédito: Freepik

Uma nova modalidade de pagamento passou a funcionar no Brasil, por determinação do Banco Central (BC): o Pix por aproximação. O modelo é semelhante ao formato utilizado com cartões digitais de crédito ou débito. As instituições financeiras agora devem oferecer esse novo método de pagamento, porém, até o momento, apenas para aparelhos Android.

Pix por aproximação: como funciona? O pagamento se assemelha aos feitos com cartões virtuais por aproximação: basta escolher o pagamento por Pix, revisar as informações, aproximar o celular da maquininha e confirmar.

O benefício é não precisar escanear QR code ou inserir informações de forma manual, mas o BC já informou que os meios convencionais de pagamento, com códigos escaneáveis ou chaves, seguirão funcionando normalmente.

Na prática, o procedimento para realizar um Pix por aproximação será o seguinte: A maquininha exibe o QR Code e transmite os dados do pagamento via NFC.



O pagador aproxima o celular da maquininha e confere as informações do pagamento que aparecem na tela (o celular deve ser aproximado no mesmo local em que o usuário aproximaria o cartão).



Em seguida, a pessoa confirma os dados e autoriza a transação utilizando o método de desbloqueio do seu celular (senha, biometria ou reconhecimento facial). Pix por aproximação: como ativar? Para ativar a função, é necessário vincular a conta bancária a uma carteira digital, de forma parecida com a que se faz com os cartões virtuais. Depois de realizar o processo, é preciso confirmar com seu banco que realmente deseja utilizar o serviço.

No momento, o recurso só está disponível no Google Pay, pois as outras carteiras digitais, como Apple Pay e Samsung Pay, não estão registradas no Banco Central.

Também é possível ativar nos apps de alguns bancos. Veja o passo a passo testado pelo O POVO: Carteira Google Abra o aplicativo da carteira Google

Nela estará disponível a opção para começar a usar o Pix com o Google Pay

Após clicar em “vamos começar”, a carteira Google direciona para a etapa de verificação. Momento em que o aplicativo faz contato direto com o aplicativo do banco. Basta apertar em “verificar agora”

Na próxima etapa, aparece uma lista de bancos disponíveis para utilização do Pix por aproximação. No teste do O POVO somente apareceram os bancos Digio, C6 Bank, Itaú, Nubank, Pagbank e Picpay. Bradesco, por exemplo não estava na listagem

Ao clicar no banco escolhido, você será direcionado para o aplicativo do banco, onde informações como limite diário de R$ 1.000 e de R$ 500 por transação aparecem. Ao confirmar que autoriza o uso da tecnologia, o consumidor ainda tem de digitar a senha do banco e confirmar a leitura biométrica

A penúltima etapa se trata da mensagem de confirmação de que a conta do banco foi vinculada ao Google Pay

Agora, a carteira Google ficará com a opção para Pix por aproximação. Seja para transferir, ler QR Code e pagar ou o Pix Copia e Cola Aplicativo do banco Abrir o aplicativo do banco e escolher a opção “Pix por aproximação”

Aproximar o celular do Código QR exibido na maquininha

As demais instruções dependem do aplicativo, por exemplo, no Banco do Brasil,o aplicativo pedirá a senha bancária para transações acima de R$ 200 Pix por aproximação é seguro? O Banco Central informa que as transações terão um valor inicial limite padronizado em 500 reais, mas que é possível configurar outro valor ou estipular um limite por dia, de acordo com suas necessidades pessoais.

Ao mesmo tempo, a nova modalidade, segundo o BC, utiliza a tecnologia de Comunicação de Campo Próximo (NFC) e permite que as transferências sejam mais rápidas e seguras, somente encostando os aparelhos nas maquininhas. Não é necessário, por exemplo, ler um QR code, escrever a chave Pix ou usar senhas. “O processo de vinculação da conta e o de pagamento contam com mecanismos robustos de segurança. Será necessário o cadastramento de biometria ou senha de desbloqueio do celular, para garantir que apenas o aparelho cadastrado seja usado. Haverá verificação de segurança e autenticação em todas as transações”, aponta o BC. Dicas de segurança para o Pix por aproximação O, presidente da Associação Brasileira de Defesa dos Clientes e Consumidores de Operações Financeiras e Bancárias, Raimundo Nonato de Oliveira Filho, preparou dicas evitar golpes com o Pix por aproximação: