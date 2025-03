Embrapa disponibiliza consulta aos locais das provas do concurso público; confira

As provas do certame serão aplicadas no dia 23 de março / Crédito: Samuel Setubal

A partir desta sexta-feira, 14, os candidatos inscritos no concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) podem realizar a consulta individual do local de realização das provas objetivas e discursivas do certame. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O link para a conferência está disponível no site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Vale destacar que as provas só podem ser feitas no local designado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No dia 6 de março também haviam sido divulgados outras informações referentes aos exames, que de acordo com o anunciado, serão aplicados no dia 23 de março.