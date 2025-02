Cesta básica da Grande Fortaleza foi a que mais encareceu em um ano, diz pesquisa

Café em pó encareceu 75,71% em um ano, em Fortaleza / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Em um ano, a Grande Fortaleza teve o maior encarecimento da cesta básica do País, com alta de 13,28%, apresentando o preço de R$ 700,44 em janeiro de 2025. Este valor é o mais alto do Norte e Nordeste. Para uma família fortalezense de dois adultos e duas crianças, a precificação para se ter os alimentos essenciais fica em R$ 2.101,32.

As outras elevações da cesta básica em destaque no Brasil também foram no Nordeste, com as cidades de João Pessoa (10,52%), Natal (10,14%), Recife (8,76%) e Aracaju (8,13%).

O supervisor técnico do Dieese, Reginaldo Aguiar, analisa que no caso do período de um ano, existe um problema grave. “O salário mínimo aumentou somente 7,5%. Como as despesas de alimentação são as que pesam mais no orçamento das famílias mais pobres, parte do aumento que a gente teve com o salário mínimo é compensado com uma elevação maior do preço dos alimentos.” Ele fala isso mostrando que ficaram mais caros para o cearense, sobretudo, o café em pó (75,71%), o tomate (39,07%), o óleo (29,7%) e a carne (25,64%).

Cesta básica na passagem de dezembro para janeiro Considerando a passagem dos meses de dezembro para janeiro deste ano, Fortaleza teve uma elevação de 3,96% no custo da cesta básica, representando a terceira maior alta do País. Fica atrás apenas dos aumentos de Salvador (6,22%) e Belém (4,8%). Nesta base de comparação, o levantamento mostra o encarecimento do conjunto de 12 produtos que compõem o pacote de alimentação essencial mensal em 13 das 17 capitais avaliadas. As reduções mais significativas de um mês para o outro ocorreram em Porto Alegre (-1,67%), Vitória (-1,62%), Campo Grande (-0,79%) e Florianópolis (-0,09%).

Produtos da cesta básica que ficaram mais caros Dentre os destaques do Dieese no País, o preço do café em pó subiu em todas as cidades pesquisadas, entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. “Os aumentos refletiram a oferta mundial restrita e a especulação do grão nas bolsas”, frisou o comunicado. As altas variaram entre 3,20%, em Campo Grande, e 23%, em Goiânia.