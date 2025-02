Valor do café é o que mais aumentou na Grande Fortaleza nos últimos 12 meses

Essa alta não é exclusiva da Grande Fortaleza, no Brasil, neste mesmo recorte, o café também foi o item com a maior alta nos preços

Essa alta não é exclusiva da Grande Fortaleza, no Brasil, neste mesmo recorte, o café também foi o item com a maior alta nos preços , com uma taxa de 60,1% .

Alvo de críticas, o preço do café em pó na cidade de Fortaleza e na sua Região Metropolitana (RMF) foi o que mais aumentou no acumulado dos últimos 12 meses até fevereiro. No período, o produto registrou uma inflação de 54,6% .

Além disso, segundo o informado pela Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), os valores do café não devem se manter em constante alta pelo menos nos próximos dois ou três meses , quando a safra deste ano começar a ser colhida.

Eles mostram que, neste intervalo de tempo, o IPCA-15 da região foi de 4,71%, o terceiro menor do Brasil , com uma diferença de 0,25 ponto percentual (p.p.) do registrado nacionalmente (4,96%).

Agora considerando apenas fevereiro, a cidade de Fortaleza e a sua RMF chegaram a 1,1% no índice. A taxa foi a terceira menor do Brasil no mês , atrás apenas de Porto Alegre e Goiânia.

No período, junto ao café, outros itens que se destacaram com o aumento de preço foram o tomate (35,85%), laranja-pera (33,15%) e alho (32,51%). Todos do grupo de alimentação e bebidas (7,04%), que registrou a segunda maior alta dentre os segmentos pesquisados, atrás apenas de educação (7,22%).

Agora no que concerne aos grupos pesquisados no período, quatro registraram baixas: Comunicação (-0,5%), transportes (-0,36%), vestuário (-0,13%) e despesas pessoais (-0,08%).

A média foi 0,13 p.p. menor do que a observada no Brasil (1,23%). O resultado, entretanto, foi o maior registrado no mês de fevereiro desde 2016 (1,41%) . Confira quais foram os índices de fevereiro, em Fortaleza, nos anos últimos dez anos:

Em relação ao primeiro bimestre do ano, a taxa da Grande Fortaleza também registrou um cenário positivo dentre as outras capitais do País, sendo a quarta menor, com 1,31%. valor 0,03 p.p. abaixo do nacional (3,71%).

Agora considerando as baixas, o que obteve evidência dentre os grupos que registraram deflação foram as passagens aéreas, -18,56%, e o cinema e teatro, -11,99%.

E o de habitação, com 4,21%, pois no mês houve acréscimos nos preços da energia elétrica residencial, 16,34%, que inclusive foi o terceiro item que mais encareceu no mês.

Cenário nacional

No Brasil, a prévia da inflação ficou em 1,23% em fevereiro, 1,12 p.p. acima da taxa de janeiro (0,11%). Esta é a maior alta do IPCA-15 desde abril de 2022 (1,73%) e a maior para um mês de fevereiro desde 2016 (1,42%).

As maiores influências vieram dos grupos educação, que registrou alta de 4,78%, e habitação, 4,34%,. As demais variações ficaram entre o -0,08% de Vestuário e o 0,61% de Alimentação e Bebidas.

Em 12 meses, o índice acumula alta de 4,96%, acima dos 4,5% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em fevereiro de 2024, o IPCA-15 foi de 0,78%.

Em educação, a maior contribuição veio dos cursos regulares (5,69%), por conta dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo. As maiores variações vieram do ensino fundamental (7,50%), do ensino médio (7,26%) e do ensino superior (4,08%).

Já no grupo habitação, a energia elétrica residencial foi o subitem com o maior impacto positivo no índice (0,54 p.p.), ao avançar 16,33% em fevereiro.

Quanto aos índices regionais, a maior variação foi observada em Recife (1,49%), por conta das altas da energia elétrica residencial (14,78%) e da gasolina (3,74%). Já o menor resultado ocorreu em Goiânia (0,99%) em razão das quedas das passagens aéreas (-26,67%) e do arroz (-2,67%).

Veja os produtos que mais aumentaram de preço no Brasil em fevereiro

Pepino: 37,02%



Abobrinha: 20,54%



Cenoura: 16,34%



Energia elétrica residencial: 16,33%



Café moído: 10,62%

Veja os produtos que mais diminuiram de preço no Brasil em fevereiro

Abacate: -38,52%



Passagem aérea: -20,42%



Limão: -17,35%



Pimentão: -12,67%



Maracujá: -11,21%

