Cesta básica de Fortaleza fica 6,88% mais cara em 2024; veja preços

O café foi o item de maior elevação de preço da cesta básica, segundo o Dieese / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O custo da cesta básica em Fortaleza ficou 6,88% mais caro em 2024, no valor de R$ 673,77, sendo necessário uma jornada de trabalho de 104 horas e 59 minutos para que o assalariado consiga arcar com as despesas dos produtos na Cidade. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados foram elaborados e apresentados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) na manhã desta quarta-feira, 8. As informações são referentes ao mês de dezembro do ano passado.

Todavia, o preço da cesta estava mais caro no primeiro semestre do último ano, no valor de R$ 697,33, do que no segundo, com queda de 3,38%. Em dezembro de 2023, no entanto, o custo dos produtos era ainda mais em conta, a R$ 630,38.

Gasto com alimentação x salário mínimo Uma família padrão, segundo o Dieese, composta por dois adultos e duas crianças, teria que gastar cerca de R$ 2.021,31 para arcar com os insumos da cesta básica. Já o salário mínimo necessário para uma família com quatro pessoas é de R$ 7.067,68. Comparado ao custo do salário mínimo líquido vigente em dezembro de 2024, de R$ 1.412, o trabalhador fortalezense compromete mais da metade do valor, 51,59%, para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta. Aumento da cesta supera inflação A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou alta de 4,24% em Fortaleza no ano passado, entre janeiro a novembro, ficando acima da variação da cesta básica de 6,88% na base de comparação anual.

No comparativo mensal, a inflação foi de 1,48%, influenciada pela alta no preço da maioria dos produtos da cesta, com destaque para o café (6,09%), a carne (5,69%) e o óleo (2,84%), que não conseguiu ser apaziguada pelas baixas do tomate (-5,97%) e do açúcar (-2,66%). Conheça os produtos mais caros e baratos O café de 300 gramas (g) foi o produto que mais subiu de preços em 2024 na Capital, com alta de 54,07%, custando em dezembro R$ 15,16. O que mais caiu, por outro lado, foi o tomate de 12 quilogramas (kg), acumulando recuo de 28,08% e custando R$ 62,40. Veja a variação por produtos em 2024 Café (300 g): R$ 15,16 (54,07%) Carne (4,5 kg): R$ 223,02 (28,06%)

Óleo (900 mL): R$ 9,40 (26,86%)

Arroz (3,6 kg): R$ 27,14 (13,89%) Leite (6 litros): R$ 41,04 (10,32%) Banana (7,5 dz): R$ 61,50 (7,05%) Manteiga (750 g): R$ 54,14 (5,93%) Pão (6 kg): R$ 118,98 (2,53%) Açúcar (3 kg): R$ 13,17 (0%) Feijão (4,5 kg): R$ 31,41 (-4,53%)

Farinha (3 kg): R$ 16,41 (-20,03%)

Tomate (12 kg): R$ 62,40 (-28,08%)

Para comprar a carne, era necessário que o trabalhador gastasse 29h01min do seu tempo em dezembro; o pão, 19h20min; o tomate 14h28min; a banana, 9h34min; a manteiga, 8h31min; o leite, 6h12min; o feijão, 5h29min; o arroz, 3h58min; a farinha, 3h25min; o açúcar, 2h12min; o café, 1h38min; e o óleo, 1h14min.