Complexo solar de Mauriti deve iniciar operação em abril, anuncia Elmano

O complexo fotovoltaico de Mauriti, a 489 quilômetros (km) de Fortaleza, na região do Cariri, deve começar a operar em abril, de acordo com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

O gestor se reuniu com a diretoria da PowerChina Internacional, responsável pelo empreendimento, o qual considera um dos "maiores projetos de energia solar do País".